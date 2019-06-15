تقرير: بوغبا يستعد لخطة ”التمرد“ على مانشستر يونايتد

يبدو أن الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد العزم على الرحيل من ”أولد ترافورد“، بأي ثمن وبأي طريقة، خاصة أنه يريد الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أو على الأقل العودة إلى يوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق.

وقالت صحيفة ”إي بي سي“ الإسبانية، إن بوغبا بدأ بوضع خطة ”التمرد“ على مانشستر يونايتد، في حالة محاولة مسؤولي النادي الإنجليزي عرقلة رحيله إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن أولى خطوات بوغبا في التمرد ستكون التفاوض بشكل ودي مع إدارة النادي حول الرحيل.

وتابعت:“الخطوة الثانية ستكون تقديم طلب رسمي بالرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي يرفض مسؤولوه بيع اللاعب الفرنسي، ويطلبون 180 مليون يورو، للموافقة على رحيله، في محاولة لتعجيز الأندية الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها الريال ويوفنتوس“.

وأكدت أن بوغبا يخطط للانقطاع عن المران، في حالة استمرار تعنت مسؤولي مانشستر يونايتد معه.

وتوترت علاقة بوغبا مع جماهير مانشستر يونايتد كثيرًا هذا الموسم، خاصة مع نهاية مشوار المانيو في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، واحتلال النادي للمركز السادس، وابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وتعاطفت الجماهير مع بوغبا خلال أزماته المتكررة مع المدرب السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن تلتمس العذر لـ“سبيشيال وان“، مع نهاية الموسم، نتيجة تراجع مستوى اللاعب.