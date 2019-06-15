مانشستر يونايتد يتقدم على مانشستر سيتي في صراع لاعب ليستر

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره ومنافسه مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع هاري ماغواير مدافع ليستر سييتي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ مالي أعلى من مانشستر سيتي، للتعاقد مع هاري ماغواير، الذي كان على رادار الفريق منذ الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد متحمس لإنهاء صفقة ماغواير، حيث من المتوقع أن تكلف الصفقة 80 مليون إسترليني.

وأوضحت ”صن“ أن مانشستر سيتي يرفض دفع المزيد من الأموال للتعاقد مع ماغواير، حيث يقدر قيمة الصفقة بـ 50 مليون إسترليني.

وشارك هاري ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا، في 32 مباراة مع ليستر سيتي موسم 2018/2019، سجل فيها 3 أهداف.