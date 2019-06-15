تقرير: بول بوغبا مصمم على الانتقال إلى ريال مدريد رغم تعنت مانشستر يونايتد

يبدو أن مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا سيكون أحد أكثر الملفات المثيرة في سوق الانتقالات الصيفي، مع ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن بول بوغبا مصمم على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، رغم تمسك إدارة مانشستر يونايتد بعدم بيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، يريد الانتقال إلى ريال مدريد، والعمل تحت قيادة مواطنه، المدرب زين الدين زيدان، لكن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، أنها لا تريد بيعه تحت أي ظرف.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عدم تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يعد عاملًا حاسمًا في رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق، لكن إدارة النادي ترفض البيع.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن عملية التعاقد مع بوغبا تبدو معقدة، بسبب تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب، رغم الرغبة الواضحة من بوغبا وزيدان في إتمام العملية، كما أشارت إلى أن إلغاء إيقاف مينو رايولا قد يسهم نوعًا ما في تسهيل الصفقة.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكنه تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، في حين سجل 34 هدفًا وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس.

ووفقًا للصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد فإن الفريق الملكي ابتعد عن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، وأن اللاعب في طريقه لتجديد عقده مع السبيرز.