مانشستر يونايتد يريد إقحام لاعب يوفنتوس في صفقة بول بوغبا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يريد إقحام لاعب يوفنتوس، في صفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا إلى النادي الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”ميترو“، فإن مانشستر يونايتد، يريد الحصول على خدمات المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، ضمن صفقة انتقال بوغبا إلى يوفنتوس.

وأشارت تقارير صحفية أمس الخميس، إلى أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس في محادثات بشأن صفقة ضم بول بوغبا، حيث يطلب النادي الإنجليزي إقحام كانسيلو في الصفقة.

ويريد مانشستر يونايتد الحفاظ على بوغبا، لكن رغبة اللاعب في الرحيل قد تكون مؤثرة جدًا على مستقبل النادي، الذي لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرتبط بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس، رغم أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي العام 2021.

ويتردد أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس يتواجد في العاصمة البريطانية لندن لإتمام صفقة بوغبا من مانشستر يونايتد.

وقبل أيام، ذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن بوغبا وافق على الشروط الشخصية للعودة إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات صيف 2019، بعد 3 مواسم من عودته إلى مانشستر يونايتد.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكنه تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، في حين سجل 34 هدفًا وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس.