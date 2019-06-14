”الكراسي الموسيقية“ تدفع حارس برشلونة إلى الدوري الإنجليزي

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الهولندي ياسبر سيليسين، حارس نادي برشلونة، أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إلى أن نادي إيفرتون اقترب كثيرًا من ضم سيليسين، خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعد أن اتضحت الرؤية بالنسبة لحارسين آخرين، هما: الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، والإنجليزي الدولي جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون.

وتأتي تلك التقارير في ظل لعبة ”الكراسي الموسيقية“ الخاصة بانتقالات الحراس الثلاثة، حيث أصبح دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي فإن المانيو يرغب في الحصول على خدمات بيكفورد، حارس منتخب إنجلترا الأساس، ما فتح الباب أمام تحرك سريع من جانب إيفرتون للتعاقد مع سيليسين، حارس البارسا.

وينتهي عقد دي خيا في ”أولد ترافورد“ بعد عام من الآن، ولم يجدد الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، عقده برفقة النادي الإنجليزي، الذي يرغب في بيعه والحصول على مقابل مادي جيد من الصفقة، قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

وتابعت:“سبورت“ بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن إيفرتون فتح الباب أمام رحيل بيكفورد مقابل 30 مليون يورو، ووضع سيليسين بوصفه الخيار الأول في مركز حراسة المرمى.

وتوقعت الصحيفة أن تتم صفقة انتقال سيليسين إلى إيفرتون بسهولة، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع مسؤولي الناديين، حيث انتقل لاعبان من البارسا إلى ”التوفيز“، وهما ياري مينا ولوكاس ديني، إضافة إلى إعارة البرتغالي أندريه جوميش.

وأفصح سيليسين عن رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا، والرحيل عن برشلونة، في ظل اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.