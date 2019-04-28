ياسبر سيليسين حارس نادي برشلونة يعلن الرحيل في ليلة التتويج بالدوري الإسباني

حسم الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، موقفه من الاستمرار رفقة البلوغرانا الموسم المقبل.

وقال سيليسين، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، بعد تتويج برشلونة بالدوري الإسباني، أمس السبت، عقب الفوز على ليفانتي بهدف نظيف في ملعب ”كامب نو“: ”بالطبع أشعر بالسعادة عقب تتويج برشلونة بالليغا“.

وأضاف سيليسين، ردًا على سؤال حول مستقبله رفقة برشلونة: ”في البداية سأذهب لقضاء إجازتي السنوية، وبعد ذلك سأقوم بالبحث عن نادٍ آخر، لأنني أريد اللعب والمشاركة في المباريات“.

وحول انضمام مواطنيه فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت، لاعبي أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الموسم المقبل، قال سيليسين: ”أعلم أن دي يونغ انضم رسميًا، بينما صفقة دي ليخت لا تزال غير محسومة إلى الآن، نصيحتي إلى دي ليخت: إذا كانت لديك الفرصة كي تلعب في برشلونة فيجب عليك استغلالها“.

وأعرب سيليسين عن أمله في المشاركة مع برشلونة في المباريات الثلاث المتبقية في الليغا، بعد حسم اللقب، إضافة إلى اللعب في نهائي كأس الملك أمام فالنسيا يوم 25 مايو المقبل.

وشارك سيليسين في 7 مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم، 6 منها في الكأس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ولم يلعب أي مباراة في مشوار البلوغرانا نحو التتويج بلقب الليغا، حيث جلس احتياطيًا للألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وينتهي عقد سيليسين، البالغ من العمر 30 عامًا، مع برشلونة في منتصف عام 2021.