مصدر في ريال مدريد: بوغبا مبالغ فيه ولا يمكن مقارنته مع مبابي ونيمار

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني يشهد خلافًا حول قيمة الفرنسي الدولي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمرشح بقوة للانضمام إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الوقت الذي يضع فيه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد مواطنه بوغبا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، بعد إبرام 5 صفقات حتى الآن، فإن الأمور داخل الإدارة الفنية لا تسير كما يريد زيدان.

ونقلت ”ليكيب“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن مصدر داخل الإدارة الفنية لريال مدريد، قوله إن بوغبا لا يمكن مقارنته بمواطنه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بقوله إن هناك فارقًا كبيرًا بين قيمة بوغبا، وبين مبابي ونيمار، وإن بوغبا لا يمكن معاملته ماليًا على قدم المساواة مع النجمين الآخرين، ولا يمكن أن يكون صاحب أعلى راتب في ريال مدريد.

ولا يزال المصير النهائي لبوغبا غامضًا حتى الآن، في ظل رغبة ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدماته من مانشستر يونايتد، الذي حدد 160 مليون يورو كمقابل لبيعه.