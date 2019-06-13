تقرير: نادي ليفربول يحسم موقفه من ”الصفقة الميتة“

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من التعاقد مع نبيل فقير، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ إن نادي ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، لا يرغب في ضم فقير، رغم التقارير الفرنسية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الريدز.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”كان ليفربول على وشك ضم فقير، 26 عامًا، قبل بداية الموسم الماضي، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة الريدز تراجعت عن إتمام الصفقة، بعد الكشف الطبي، الذي أظهر أن فقير يعاني من إصابة مزمنة بالركبة“.

ومضت تقول: ”موقف ليفربول من الصفقة لم يتغير بعد مرور عام على التراجع عنها، وهو أن بطل أوروبا ووصيف الدوري الإنجليزي، يعتبر ضم فقير بمثابة صفقة ميتة، ولا يرغب في ضم لاعب ليون إلى صفوفه“.

وكان جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، قد أكد أن الباب مفتوح أمام انتقال فقير إلى وجهة جديدة، في ظل انتهاء عقده رفقة النادي في منتصف العام 2020، ورغبة ليون في الحصول على مقابل مادي جيد من صفقة بيعه، بدلًا من رحيله مجانًا العام المقبل.

ويرغب ليون في الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع فقير.