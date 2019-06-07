تقرير: نادي ليفربول ينقض على ”ماكينة الأهداف“ البرتغالية

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، للتعاقد مع برونو فرنانديز، نجم وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وأشارت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إلى أن مسؤولي ليفربول على استعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع فرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا.

وشارك فرنانديز مع سبورتينغ لشبونة في 53 مباراة هذا الموسم، وأحرز 32 هدفًا، وصنع 18، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.

وقالت ”ريكورد“ إن ليفربول، المتوّج بدوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، دخل سباق التعاقد مع فرنانديز، كي يكون بديلًا للبرازيلي فيليب كوتينيو، الذي رحل إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو.

وينتهي عقد فرنانديز مع سبورتينغ لشبونة في يونيو 2023، ووصفت الصحافة الأوروبية اللاعب البرتغالي بأنه ”ماكينة أهداف“، في ظل تألقه هذا الموسم.

ويرغب المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في دعم وسط الريدز، قبل بداية الموسم الجديد، الذي يرغب الريدز خلاله في استعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن أنفيلد منذ عام 1990، وكان قريباً للغاية من الفوز به في الموسم المنقضي، قبل أن يقتنص مانشستر سيتي الدرع بفارق نقطة واحدة فقط، إضافة إلى الدفاع عن لقبه الأوروبي.