موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الإنجليزي، اليوم الجمعة، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن المباراة ستلعب على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، يوم 4 أغسطس المقبل.

والموسم الماضي تقابل ليفربول ومانشستر سيتي مرتين، وكانتا في الدوري الإنجليزي، حيث تعادلا سلبيًا على ملعب أنفيلد في أكتوبر، ثم فاز مانشستر سيتي 2/1 في يناير، وهي الخسارة الوحيدة لليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكن اللقب كان من نصيب مانشستر سيتي، بعدما حصد 98 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

ونال مانشستر سيتي 3 ألقاب الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكن ليفربول عوّض موسمه الرائع بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب 2/0 على توتنهام في المباراة النهائية على ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت الماضي.

ومانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الدرع الخيرية بالفوز 2/0 على تشيلسي، حيث حقق مانشستر سيتي لقبين في مسيرته في هذه البطولة، كما حقق ليفربول لقبين في البطولة ذاتها عامي 2001 و2006.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث