محاولة أخيرة.. مانشستر يونايتد يحاول حرمان برشلونة من أنطوان غريزمان

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في القيام بمحاولة أخيرة لحرمان برشلونة من النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحيفة فتصريحات النجم الفرنسي الأخيرة والتي أكد خلالها أنه لم يحسم مستقبله وأنه منفتح للعب خارج الدوري الإسباني جعلت مانشستر يونايتد للقيام بالمحاولة حيث تستعد لدفع 95 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده وإغرائه براتب جيد يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وحسب الصحيفة فمانشستر يونايتد يستعد لمغادرة نجمين، وهما: البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي بول بوغبا المطلوبان من أندية كبيلارة في أوروبا.

ولن يكون مانشستر يونايتد الوحيد المهتم فباريس سان جيرمان يوجد في المنافسة على اللاعب، كما أن إدارة الفريق الإنجليزي تحتاج لمجهود كبير لإقناعه باللعب في صفوفها لكون الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا.