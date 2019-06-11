مماطلة ريال مدريد تدفع إريكسن للبقاء مع توتنهام

ذكرت صحيفة ”أس“، أن الدنماركي كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام يفكر في البقاء مع فريقه والجلوس على طاولة المفاوضات لتمديد عقده في ظل مماطلة إدارة ريال مدريد في تقديم عرض لضمه، رغم إعلانه رغبته بالرحيل وتفضيله الفريق الإسباني.

وأرسل اللاعب إشارات للفريق الإسباني حين أكد أنه يرغب في خوض تجربة جديدة، وأكد أن ريال مدريد يبقى فريقًا كبيرًا لكن عليه الجلوس مع إدارة فريقه وتقديم عرض.

ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام النجم الدنماركي عنصرًا أساسيًا في فريقه ويرغب في استمراره، كما أن دانييل ليفي رئيس الفريق لا يرغب في تركه يرحل مجانًا في صيف 2020 حين ينتهي عقده ويفضل بيعه أو تمديد عقده.

وحسب الصحيفة، فاللاعب يتوفر على اتفاق شفوي مع إدارة ريال مدريد، حيث أبدى موافقته على الانتقال لصفوفه، لكن الفريق الملكي يفضل التركيز على الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد ويضع الدنماركي لخطة “ ب “.

وطلب رئيس توتنهام مبلغًا كبيرًا للتخلي عن اللاعب؛ وهو ما دفع ريال مدريد لعدم الدخول مبكرًا في مفاوضات مع الفريق الإنجليزي، منتظرين قرب نهاية فترة الانتقالات للضغط على دانييل ليفي، حيث سيكون مضطرًا لبيعه بثمن أقل من 70 مليون يورو، الحد الأدنى المطلوب من الفريق الإنجليزي للتخلي عنه.

ويتقاضى إريكسن راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، وقدمت إدارة توتنهام عرضًا للاعب لرفع راتبه إلى 6 ملايين يورو سنويًا، لكنه رفض العرض مفضلًا البحث عن تحد جديد يمنحه راتبًا أعلى.

ويبحث توتنهام عن لاعب وسط بديل لإريكسن، حيث يرغب في ضم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب ريال بيتيس، ويضع أيضًا لاعب ريال مدريد داني سيبايوس كأحد بدائل النجم الدنماركي.