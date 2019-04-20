تقرير: توتنهام مضطر لبيع كريستيان إريكسن

كشفت صحيفة ”أس“ عن حظوظ ريال مدريد في إقناع دانييل ليفي رئيس توتنهام بالتخلي عن لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسنمؤكدة أن الوضعية الاقتصادية للفريق تدفعه لبيع اللاعب بدلًا من الاحتفاظ به حتى نهاية عقده بعد موسم واحد.

وبحسب الصحيفة فإن الوضعية الاقتصادية للفريق اللندني نتيجة بناء ملعبه الجديد دفعته لأخذ دين من الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 735 مليون يورو بعدما ارتفعت تكاليف الملعب من 550 مليون يورو للضعف 1،1 مليار يورو، كما تأخر افتتاحه لمدة 7 أشهر نتيجة عدم اكتمال البناء ولأسباب أمنية.

وتأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي وفي حال فوزه باللقب سيحصل على إيرادات تصل إلى 100 مليون يورو لكنها غير كافية للفريق لخلق توازن مالي.

ويعرف ريال مدريد أن ليفي رئيس توتنهام سيحاول بقوة خلق المشاكل في الصفقة كما حدث في صفقتي غاريث بيل ولوكا مودريتش لكن حالة إريكسن مختلفة لأن اللاعب ينتهي عقده صيف العام 2020 ولن يغامر الرئيس بالاحتفاظ به وتركه يرحل مجانًا بدلًا كسب أموال من خلال بيعه في حاجة لها.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن إدارة ريال مدريد تسلك نفس خطة هازارد والذي يقترب من التوقيع لريال مدريد لأن عقده ينتهي بعد موسم واحد ورغبة اللاعب في الانتقال للفريق الإسباني فرضت على تشيلسي بيعه بدل تركه يرحل مجانًا.

ويرغب إريكسن في اللعب لريال مدريد وهو ما يحاول الفريق استغلاله لدفع دانييل ليفي لبيعه بثمن معقول بدل المطالبة بمبلغ خيالي قد يؤدي لتعنت اللاعب والبقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا ورفض تمديد بقاءه في توتنهام حتى لو فاز الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي.