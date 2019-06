شالكة يضم جونجوي كيني من إيفرتون (صورة)

أعلن شالكة الألماني وإيفرتون الإنجليزي، اليوم الإثنين، اتفاقهما على انتقال جونجوي كيني من النادي الإنجليزي إلى شالكة بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2019/2020.

وقال إيفرتون على موقعه الرسمي على الإنترنت: ”سيقوم جونجوي كيني بالتواصل مع مدير شالكة ديفيد واجنر عندما يعود من الخدمة الدولية مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا“.

وأضاف الموقع: “ جونجوي كيني خريج أكاديمية كيركديل وانضم إلى إيفرتون في عمر التاسعة، وشارك مع الفريق الأول في 40 مباراة منذ بداية العام 2016، بما في ذلك 12 مباراة موسم 2018/2019″.

واحتل إيفرتون المركز الثامن في الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، بعدما حصد 54 نقطة، في حين احتل شالكة المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

