يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد، يريد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب شبكة ”ESPN“، فإن أوبلاك يشجع مانشستر يونايتد منذ الطفولة ويريد الانتقال إلى أولد ترافورد، بعد قلقه حول القدرة التنافسية لأتلتيكو مدريد، مع رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، ولوكاس هيرنانديز، ودييغو غودين، وفيليبي لويس، وخوانفران.

وأوبلاك، البالغ من العمر 26 عامًا، واحد من الحراس المميزين في القارة الأوروبية، وكان هدفًا لعدة أندية الصيف الماضي، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد في أبريل الماضي حتى العام 2023.

وأضافت ”ESPN“ أن مانشستر يونايتد الوجهة المفضلة ليان أوبلاك، رغم عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يفضل الحارس اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب اقتراب الحارس الإسباني دافيد دي خيا من الرحيل عن أولد ترافورد.

وفاز أوبلاك بجائزة ”زامورا“ لأفضل حارس في الدوري الإسباني 4 مرات، حيث استقبلت شباكه 29 هدفًا فقط، وساعد أتلتيكو مدريد في الحصول على المركز الثاني في الليغا.

وانضم يان أوبلاك إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 16 مليون يورو وشارك مع الفريق الإسباني في 208 مباريات، استقبل فيها 138 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 117 مباراة.