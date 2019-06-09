المنتخب الإنجليزي يهزم سويسرا بركلات الترجيح وينال المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية

انتزع المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه بركلات الترجيح (6/5)، على منافسه السويسري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في البرتغال، عقب انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف على مدار الشوطين الأصليين والشوطين الإضافيين، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لإنجلترا

وسجل هاري ماغواير وروس باركلي وجادون سانشو ورحيم سترلينغ وجوردان بيكفورد وإيريك داير لإنجلترا.

في حين سجل ستيفين زوبير وغرانيت تشاكا ومانويل أكانغي وكيفين مبابو وفابيان شار لسويسرا، في حين أضاع جوزيب دراميتش الركلة السادسة.

وفي وقت لاحق يلتقي منتخب البرتغال مع هولندا في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية على ملعب الدراغاو.

وهذه النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت في نوفمبر الماضي.