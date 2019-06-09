كل ما تريد معرفته عن مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الدراغاو“ في مدينة بورتو البرتغالية؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة بين البرتغال وهولندا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي يسدل الستار على نسختها الأولى.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة الصراع الكروي المثير بين عملاقي الكرة الأوروبية، خاصة أن البرتغال وهولندا معروفان بتقديم الأداء الجميل والممتع.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرتغال وهولندا في دوري الأمم الأوروبية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”الدراغاو“ بالبرتغال بصافرة الحكم ألبرتو مايينكو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتقام مباراة سابقة بين سويسرا وإنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة 16:00 عصر اليوم الأحد، عبر نفس القناة بصوت المعلق سوار الذهب.

مشوار الفريقين

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي البطولة من خلال تصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ،عقب التغلب على إيطاليا وبولندا والتعادل معهما ثم الفوز على سويسرا بدور الأربعة بنتيجة 3-1، ليتجنب المنتخب البرتغالي الهزيمة في لقاءاته الخمسة الماضية، وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وصعد منتخب هولندا بعد صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط عقب الفوز على فرنسا وألمانيا والتعادل مع الأخيرة والخسارة أمام الديوك، وفاز الطواحين على إنجلترا بنتيجة 3-1، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 7 مواجهات رسمية بدأت في تصفيات أمم أوروبا 1992 وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 1-0 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2002 وفاز المنتخب البرتغالي وتعادلا بنفس النتيجة.

وفاز منتخب البرتغال في نصف نهائي أمم أوروبا 2004 بنتيجة 2-1 كما فاز برازيل أوروبا بهدف نظيف في كأس العالم 2006 كما تغلب البرتغال من جديد بنتيجة 2-1 في أمم أوروبا 2012.

ويعكس التاريخ تفوقًا كبيرًا للبرتغال بواقع 5 انتصارات وتعادل وفوز هولندي وحيد.

أسلحة البرتغال

يحشد منتخب البرتغال أسلحته لتحقيق اللقب الأوروبي والبطولة المستحدثة التي تبدو طموحًا خاصًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباحث عن حصد لقبها؛ أملًا في دخول المنافسة على الكرة الذهبية.

وأثنى المدرب فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على العزيمة والروح القتالية من جانب النجم رونالدو وكتيبة اللاعبين المميزين، مبديًا ثقته في قدرة برازيل أوروبا على حصد أول بطولة لدوري الأمم الأوروبية.

ويعتمد منتخب البرتغال على طريقة 4-3-1-2 بوجود الحارس روي باتريسيو وأمامه الرباعي خوسيه فونتي وروبن دياز ونيلسون سيميدو ورافائيل جوريرو في خط الدفاع، كما يقود خط الوسط روبن نيفيز وجواو موتينهو وويليام كارفالهو، وأمامهم بيرناندو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس للهجوم.

أوراق هولندا

يحشد منتخب هولندا أسلحته لحسم البطولة بقيادة مدربه رونالد كومان، الذي أشار إلى ضرورة فرض رقابة على كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال.

ويحشد المنتخب الهولندي أوراقه في طريقة المدرب كومان 4-3-3 بوجود الحارس غاسبر سيليسين وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وماتياس دي ليخت ودينزيل ديمفريس ودالي بليند للدفاع، وفي خط الوسط فرانكي دي يونغ وجورجينهو فاينالدوم ومارتن دي رون، مع ثلاثي الهجوم ممفيس ديباي ورايان بابل وستيفن بيرجوين.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فريق فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المنتخب الهولندي يقدم كرة تكتيكية منظمة وجماعية، خاصة أنه يملك دفاعًا قويًا مع وجود دي ليخت وفان ديك.

وأضاف: ”إيقاف رونالدو سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة للمنتخب الهولندي بعد تألقه وتسجيل هاتريك في مباراة البرتغال وسويسرا“.