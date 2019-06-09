مباراة البرتغال وهولندا.. فان دايك ينتظر الكرة الذهبية عن طريق كريستيانو رونالدو

نجح الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تقديم موسم رائع، توّجه مع الريدز بالفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، في نهائي مدريد على ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

وعلى الصعيد الفردي، فاز فان دايك بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم المنقضي، بعد تفوقه على العديد من نجوم الدوري الإنجليزي، وعلى رأسهم رحيم سترلينغ وساديو ماني وسيرجيو أغويرو، وغيرهم.

وكان هذا التألق دافعًا للعديد من الخبراء لترشيح فان دايك للتتويج بالكرة الذهبية لهذا العام، 2019، ويمكن أن تمثل مباراة اليوم بين هولندا والبرتغال، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، نقطة تحول كبيرة، نحو فوز فان دايك بتلك الجائزة.

وقالت شبكة espn البريطانية، إنه لا يوجد لاعب في العالم حتى الآن نجح في مراوغة فان دايك، أفضل مدافع في العالم، خلال جميع المواجهات التي لعبها الهولندي الدولي، سواء مع ليفربول أو منتخب بلاده.

وأشارت إلى أن رحيم سترلينغ، نجم المنتخب الإنجليزي، نجح في استخلاص الكرة من فان دايك، خلال مباراة منتخبي هولندا وإنجلترا، في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت لصالح ”البرتقالي“ 3-1، ولكن فان دايك استعاد الكرة مرة أخرى برد فعل عنيف وحاسم.

وتابعت: ”سيكون فان دايك على موعد مع اختبار جديد اليوم الأحد، عندما يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قلب الطاولة على سويسرا في قبل نهائي البطولة، بتسجيل ثلاثية قادت برازيل أوروبا للفوز 3-1، والتأهل للنهائي“.

وأكدت أن نجاح فان دايك في إيقاف خطورة رونالدو، كما فعل من قبل أمام ليونيل ميسي، في مباراة ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون بمثابة خطوة هائلة للهولندي الدولي كي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال الهولندي، رونالدو كومان، مدرب الطواحين: ”يستحق فان دايك الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، الجميع يركز على من يسجل ويصنع الأهداف، ولكن إذا كان الوقت حان كي يفوز مدافع بتلك الجائزة، فإنه الآن مع فان دايك“.