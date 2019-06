تقارير: تشيلسي يدرس التعاقد مع لامبارد لخلافة ساري بعد أنباء رحيله ليوفنتوس

كشفت صحيفة ”التايمز“، يوم السبت، أن تشيلسي يدرس تعيين أسطورة النادي فرانك لامبارد مدربًا جديدًا للفريق، بينما يستعد المدرب الحالي الإيطالي ماوريسيو ساري للانتقال إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة تشيلسي تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع لامبارد في أقرب وقت ممكن؛ من أجل وضع الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان لامبارد قد فشل في قيادة ديربي كاونتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020، ولكنه حقق نتائج مميزة مع الفريق في التشامبيونشيب.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، ذكرت أن فالي رمضاني، وكيل ساري، اجتمع مع مسؤولي تشيلسي، أمس الجمعة، حيث حصل المدرب الفائز مؤخرًا بالدوري الأوروبي، على الضوء الأخضر للرحيل عن ”ستامفورد بريدج“.

