زينشينكو نجم مانشستر سيتي يُقبّل مراسلة على الهواء إثر مباراة أوكرانيا وصربيا (فيديو)

قام الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بتقبيل مذيعة القناة الأوكرانية سيدان، على الهواء بعد مقابلة أجراها معاها، إثر مباراة منتخب بلاده ضد صربيا، مساء الجمعة.

وعقب انتهاء المراسلة من طرح أسئلتها على اللاعب قام بتقبيلها على خدها، ولم تبدِ المذيعة أي اعتراض، وظهر عليها الخجل الشديد.

Hate to break it you rivals but Zinchenko is the best LB in the world. pic.twitter.com/0cKjnJXQfH

— AB (@RazSterIing) June 8, 2019