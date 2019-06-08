زينشينكو نجم مانشستر سيتي يُقبّل مراسلة على الهواء إثر مباراة أوكرانيا وصربيا (فيديو)

قام الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بتقبيل مذيعة القناة الأوكرانية سيدان، على الهواء بعد مقابلة أجراها معاها، إثر مباراة منتخب بلاده ضد صربيا، مساء الجمعة.

وعقب انتهاء المراسلة من طرح أسئلتها على اللاعب قام بتقبيلها على خدها، ولم تبدِ المذيعة أي اعتراض، وظهر عليها الخجل الشديد.

Hate to break it you rivals but Zinchenko is the best LB in the world. pic.twitter.com/0cKjnJXQfH — AB (@RazSterIing) June 8, 2019

وعزز المنتخب الأوكراني صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بفوزه على نظيره الصربي بخماسية نظيفة، الجمعة، في الجولة الثالثة من المجموعة.

وسجل أهداف المنتخب الأوكراني كل من: فيكتور تسيغانكوف وسجل هدفين في (د.26 و28)، ويفغن كونوبليانكا وسجل هدفين في (د.46 و75) ورومالن ياريمتشيكو في (د.59).

وبهذا الفوز العريض، عزز المنتخب الأوكراني صدارته للترتيب برصيد 7 نقاط، في المقابل، وتجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وتعادل في المباراة الثانية من نفس المجموعة، منتخب لوكسمبورغ مع ليتوانيا 1-1، وسجل الهدف الأول جيرسون رودريغيز في (د.20)، فيما سجل الهدف الثاني أرفيداس نوفايكوفاس في (د.74).

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع قبل الأخير.

وانضم زينشينكو إلى مانشستر سيتي قادمًا من فريق أوفا الروسي في صيف 2016 بمبلغ 2 مليون يورو، وخرج اللاعب الأوكراني معارًا إلى بي إس في أيندهوفن.

وشارك زينشينكو خلال الموسم الماضي في 26 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها هدفًا، وصنع 5 أخرى.

ويجيد الأوكراني صاحب الـ22 عامًا اللعب في مراكز خط الوسط بجانب مركز الظهير الأيسر الذي قدم فيه أداءً جيدًا مع سيتي.