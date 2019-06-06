هدف مباراة هولندا وإنجلترا.. راشفود يضع ”الأسود الثلاثة“ في المقدمة (فيديو)

سجل ماركوس راشفود الهدف الأول لمنتخب إنجلترا في شباك نظيره الهولندي، من ركلة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الخميس، على ملعب ”أفونسو هنريكيس“ بمدينة غيمارايش البرتغالية.

ويدخل لاعبو الأسود الثلاثة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على منتخب الجبل الأسود بخماسية مقابل هدف في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

هدف ⚽️ ماركوس راشفورد يضع الأسود الثلاثة في المقدمة من ضربة جزاء.. ???????????????????????????? 1 – 0 ????????#NationsLeague #NEDENG pic.twitter.com/iDsxbmpjcA — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 6, 2019

على الجانب الآخر، ظهر لاعبو الطواحين بمستوى مميز في دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2019، حيث تصدر المنتخب الهولندي مجموعته التي كانت تضم فرنسا وألمانيا برصيد 7 نقاط، من تحقيق فوزين وتعادل وهزيمة.

ويواجه الفائز من مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم، المنتخب البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف أمام سويسرا بالأمس.