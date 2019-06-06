التشكيلة الرسمية لمباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمباراة هولندا، المقرر لها اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الإنجليزي مباراة اليوم بالثلاثي الهجومي المكون من ماركوس راشفورد وغادون سانشو ورحيم سترلينغ.

وجاء تشكيل إنجلترا كاملًا، كالتالي:

بيكفورد – ووكر – ماغوير – ستونز – بن تشيلويل – ديلف – باركلي – ديكلان رايس – سانشو – سترلينغج – راشفورد.

وعلى الجانب الآخر، يمثل هولندا في مباراة اليوم كلًا من:

سيليسين – بليند – فان دايك – دومفريس – دي ليخت – فاينالدوم – دي رون – دي يونغ – بابل – ديباي – بيرجوين.

يذكر أن الفائز من لقاء اليوم سيصعد إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 9 يونيو/ حزيران الجاري، لمواجهة منتخب البرتغال الذي تخطى سويسرا، أمس الأربعاء، بنتيجة 3-1.