تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع تشيلسي لضم هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي وافق على بيع إيدين هازارد، نجم وسط الفريق، لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي جوسيب بيدريرول، عبر برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، إن دقائق أو ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأجمعت وسائل الإعلام والصحفيون في إنجلترا، على أن الصفقة اقتربت من النهاية بعدما وافق تشيلسي على عرض بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (146 مليون يورو).

Here's more on the news that Real Madrid have agreed an initial £88m deal to sign Eden Hazard from Chelsea, plus significant add-ons. pic.twitter.com/UtJa4KpUvz

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 6, 2019