تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع تشيلسي لضم هازارد

تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع تشيلسي لضم هازارد

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي وافق على بيع إيدين هازارد، نجم وسط الفريق، لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي جوسيب بيدريرول، عبر برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، إن دقائق أو ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأجمعت وسائل الإعلام والصحفيون في إنجلترا، على أن الصفقة اقتربت من النهاية بعدما وافق تشيلسي على عرض بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (146 مليون يورو).

وقالت صحيفة ”غارديان“ إن اللاعب سيوقع لمدة 5 مواسم ومتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا.

هازارد انتقل إلى تشليسي منذ 7 سنوات قادمًا من ليل الفرنسي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية، قبل أن يقودهم للقب الدوري الأوروبي ويودع من خلاله جماهير البلوز.

يذكر أن ريال مدريد ضم مدافع بورتو ميليتاو، ومهاجم آنتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، ويبدو أن إيدين سيكون ثالث صفقات النادي الملكي في الصيف.