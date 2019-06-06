تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع تشيلسي لضم هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي وافق على بيع إيدين هازارد، نجم وسط الفريق، لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي جوسيب بيدريرول، عبر برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، إن دقائق أو ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأجمعت وسائل الإعلام والصحفيون في إنجلترا، على أن الصفقة اقتربت من النهاية بعدما وافق تشيلسي على عرض بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (146 مليون يورو).

Here's more on the news that Real Madrid have agreed an initial £88m deal to sign Eden Hazard from Chelsea, plus significant add-ons. pic.twitter.com/UtJa4KpUvz — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 6, 2019

وقالت صحيفة ”غارديان“ إن اللاعب سيوقع لمدة 5 مواسم ومتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا.

هازارد انتقل إلى تشليسي منذ 7 سنوات قادمًا من ليل الفرنسي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية، قبل أن يقودهم للقب الدوري الأوروبي ويودع من خلاله جماهير البلوز.

????????¡PALABRA DE @jpedrerol!???????? ????"SI HOY NO SE ANUNCIA EL FICHAJE DE HAZARD POR EL MADRID, MAÑANA NO PRESENTO #JUGONES". pic.twitter.com/e2PXCtwcED — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2019

يذكر أن ريال مدريد ضم مدافع بورتو ميليتاو، ومهاجم آنتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، ويبدو أن إيدين سيكون ثالث صفقات النادي الملكي في الصيف.