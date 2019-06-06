توتنهام يحدد سعر صفقة إريكسين بعد إعلان رغبته في الرحيل

قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حدد سعر بيع نجم الوسط الدنماركي كريستيان إريكسين.

وكان إريكسين، قد اعترف للمرة الأولى، بأنه يرغب في الرحيل عن توتنهام خلال الصيف الجاري، ولكنه لم يحدد الوجهة التي يريدها.

وأشارت ”تايمز“، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة توتنهام لن تبيع إريكسين بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم إريكسين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز في منتصف عام 2020، وبالتالي فإن إدارة توتنهام ستكون مجبرة على بيع اللاعب في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، حتى لا تفقده مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

وتتشابه حالة إريكسين مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، الذي ينتهي عقده منتصف العام المقبل، وأصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل إلى ريال مدريد.

وتشهد صفقة إريكسين في ريال مدريد حالة من الجدل بين مسؤولي النادي الملكي، حيث يرغب الفرنسي زين الدين زيدان في ضم مواطنه بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين يميل رئيس النادي فلورنتينو بيريز نحو إتمام التعاقد مع إريكسين، كونه الأقل سعرًا والأكثر التزامًا.

وساهم إريكسين في تأهل توتنهام إلى الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يخسر أمام ليفربول بهدفين نظيفين.