إريكسن يعترف لأول مرة برغبته في الرحيل عن توتنهام إلى ريال مدريد

وجه كريستيان إريكسن ضربة أخرى لتوتنهام هوتسبير من خلال اعترافه لأول مرة بأنه مستعد لمغادرة النادي اللندني.

وانضم لاعب الوسط الدنماركي البالغ عمره 27 عامًا لصفوف توتنهام قادمًا من أياكس عام 2013، لكنه طلب من ريال مدريد الآن التعاقد معه خاصة وأنه لا يتبقى سوى عام واحد في عقده.

وقال إريكسن لمجلة ”إكسترا بلاديت“ الدنماركية : ”أشعر أنني أرغب في تجربة شيء جديد. لدي احترام عميق لكل تجربتي مع توتنهام. لكنني قلت أيضًا إنني أرغب في تجربة شيء جديد. آمل أن يكون هناك توضيح أكثر خلال الصيف“.

محادثات ليفي

وأضاف: ”في كرة القدم لا تعرف متى يأتي التوضيح. يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت. من الأفضل أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن، لكن الأمور في كرة القدم تستغرق بعض الوقت“.

ولن تشكل هذه الأخبار مفاجأة للعديد من مشجعي توتنهام، الذين قبلوا على مضض أن يغادر إريكسن.

إذ سجل لاعب الوسط المهاجم عشرة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة وخاض نهائي البطولة أمام ليفربول بالكامل.

وأضاف إريكسن: ”هذا يعتمد على دانييل ليفي (رئيس النادي) ونادٍ آخر يجب أن يأتي ويرغب في ضمي. أو يجب أن أجلس على الطاولة وأتفاوض على عقد جديد. لا يمكنك تحديد موعد بنفسك. ليس هناك الكثير من النقاط التي لا يستطيع توتنهام مواجهتها. إذا اضطررت للذهاب، آمل أن تكون هذه خطوة للأمام“.

ودعا بشكل ملحوظ ريال مدريد للتفاوض مع ليفي لتحريك الأمور، مضيفًا: ”يتطلب الأمر من ريال مدريد التواصل مع توتنهام والقول إنه يريد كريستيان. ولم يفعلوا ذلك بعد، حسب علمي.

”الأمر صعب. هذا يعتمد على الاحتمالات. إذا لم يكن هناك أي شيء أكثر إثارة فلماذا لا تبقى في توتنهام؟ إذا وقعت عقدًا جديدًا فهذا يعتمد على الشروط“.

ويستعد إريكسن لقيادة الدنمارك لمواجهة أيرلندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 يوم الجمعة المقبل.