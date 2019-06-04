مانشستر سيتي يقدم أعلى العروض لضم جواو فيلكس نجم بنفيكا

اقترب البرتغالي جواو فيلكس، لاعب بنفيكا، من الانضمام إلى مانشستر سيتي الذي تقدم بأعلى العروض لضم المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبرز نجم بنفيكا كأحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا ولفت أنظار جميع الأندية الكبرى في القارة وعلى رأسها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يبدو أنه أول من قدم عرضًا كبيرًا يوازي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وذكرت صحيفة ”ديسبورتو“ البرتغالية، أن فريق المدير الفني بيب غوارديولا قدم بالفعل 120 مليون يورو للمهاجم الواعد قيمة عقد لمدة خمس سنوات يحصل بموجبها على أربعة ملايين ونصف المليون صافي سنويًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي انضم فيه جواو فيلكس البالغ من العمر 19 عامًا لتشكيلة البرتغال التي ستواجه سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم، يوم الأربعاء.

ولم يخض مهاجم بنفيكا أي مباراة دولية له لكنه ترك بصمة قوية في أول مواسمه على الصعيد الاحترافي بتسجيله 20 هدفًا وإرساله 11 تمريرة حاسمة مع ناديه في 43 مباراة في كافة المسابقات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو قبل يومين ومع ذلك رفض بنفيكا العرض نظرًا لوجود أربعة عروض لدى النادي البرتغالي أعلى منه حيث أبدت أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة و أتلتيكو مدريد اهتمامها باللاعب.