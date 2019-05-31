مانشستر سيتي يفاوض بنفيكا لضم جواو فيليكس لتعويض ليروي ساني

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن لقاء جمع الإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي مع رئيس بنفيكا لويس فليب فييرا والوكيل الشهير البرتغالي خورخي مينديز للتفاوض حول انتقال النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وبحسب الصحيفة يعتبر الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 19 عامًا، هدفًا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لتعويض رحيل الألماني ليروي ساني المرشح للعب في بايرن ميونخ.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ فإن صفقة النجم البرتغالي الشاب قد تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني حيث يصر بنفيكا على مبلغ الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو ورفض عدة عروض لبيعه بأقل من المبلغ.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد انسحب من السباق حول النجم الملقب بـ“رونالدو الجديد“ بعدما رفض بنفيكا عرضًا من الفريق بمبلغ 80 مليون يورو وإعارته لفريقه حتى موسم 2020/2021، بعدما اختار التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد.

وربطت الصحيفة بين تعاقد مانشستر سيتي مع جواو فيليكس وخروج الدولي الألماني ليروي ساني والذي قرر الرحيل بحثًا عن فرص أكبر ليكون أساسيًا.