ليفربول تفاجأ بتنظيم مونديال الأندية 2019

ذكرت صحيفة “ دايلي ميل “ البريطانية أن فريق ليفربول تفاجأ بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم مونديال الأندية 2019 و2020 والتي منحهما لقطر في الوقت الذي كان فيه الفريق الإنجليزي يعتقد أن المسابقة تم إلغاؤها بعد قرار توسيع مونديال الأندية لـ24 فريقًا في 2021.

ولم يتلق الفريق أي دعوة أو تأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم للأندية في قطر 2019 لكن الألماني يورغن كلوب يحلم بالفوز باللقب الأول في المسابقة بتسميتها الجديدة.

وعكس إسبانيا التي تعرف عطلة في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر وبداية شهر كانون الثاني / يناير فالدوري الإنجليزي الممتاز يعرف لقاءات مكثفة في نهاية السنة من بينها لقاءات “ البوكسينغ داي ”.

ويفرض مونديال الأندية على الفريق الإنجليزي عدم لعب لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه مطالبًا بالسفر لقطر للمشاركة وهو ما يجعل الفريق يلعب لقاءات مكثفة في النصف الثاني من الموسم.

وخسر ليفربول لقب البطولة في تسميتها القديمة كأس الإنتركونتينونتال 3-0 أمام فلامينغو البرازيلي في 1981 وأمام أنديبندنتي الأرجنتيني 1-0 في 1984 ولم يشارك في 1977 و1978 رغم كونه توج بلقب دوري أبطال أوروبا حيث ترك مكانه في 1977 لوصيفه بروسيا مونشغلادباخ الألماني.

وفي كأس العالم للأندية الجديد شارك في نسخة 2005 وخسر النهائي أمام ساو باولو البرازيلي 1-0.

ويملك ليفربول فرصة تدوين اسمه في المسابقة في حال الفوز بلقب 2019 والذي سيكون الأول للفريق.