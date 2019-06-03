رسميًا.. قطر تستضيف كأس العالم للأندية 2019 – 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ منح قطر ملف استضافة كأس العالم للأندية 2019-2020.

وتبادلت دولتا الإمارات واليابان تنظيم كأس العالم للأندية خلال السنوات الأخيرة.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022، وتستخدم كأس العالم للأندية كاختبار لاستعدادها لاستضافة كأس العالم وتنظيم الفعاليات.

وتشارك في كأس العالم للأندية الفرق الفائزة بألقاب القارات الست، وكذلك البطل المحلي من الدولة المضيفة، وهو في هذه الحالة السد بطل دوري نجوم قطر الموسم المنصرم، وبالطبع سيشارك ليفربول كبطل لأوروبا، والترجي التونسي بطل أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول في قطر، حيث يتراوح متوسط ​​درجات الحرارة في ذلك الوقت من العام بين 17 و 26 درجة مئوية.

ولم يفز ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا الذي سيشارك في هذه النسخة، بأي نسخة من هذه المسابقة، وجاءت الهزيمة أمام ساو باولو في عام 2005 بعد الخسارة أمام فلامنغو في كأس القارات عام 1981.

وفاز ريال مدريد بالنسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، ولم يذق أي فريق غير أوروبي اللقب منذ عام 2012، عندما تغلب كورينثيانز على تشيلسي، آخر فريق إنجليزي يشارك في البطولة، وسيلتقي مع ليفربول في السوبر الأوروبي في 14 أغسطس/آب المقبل.