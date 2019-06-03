رسميًا.. فان دايك نجم ليفربول يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، يوم الإثنين.

وذكر ”يويفا“ أن فان دايك فاز بجائزة لاعب الأسبوع بعد منافسة من 3 لاعبين من ليفربول، وهم محمد صلاح وديفوك أوريجي وأليسون بيكر، لكن العملاق الهولندي اقتنص الجائزة.

ونجح الهولندي الدولي في المساهمة في فوز فريقه على توتنهام بهدفين نظيفين، يوم السبت الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية ”مدريد“.

واستطاع اللاعب الدفاع عن ليفربول أمام هجمات المنافس، وخرج الريدز بشباك نظيفة رغم محاولات توتنهام لتسجيل هدف التعادل.

يذكر أن فان دايك قد حصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم، والمقدمتين من رابطة اللاعبين المحترفين ومن رابطة الأندية الإنجليزية.