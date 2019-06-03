تقارير: نادي ليفربول يستهدف تحصين يورغن كلوب بعقد طويل الأمد ومكافأة مغرية

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، يعتزم مكافأة الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق، عقب قيادته للريدز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ليفربول إيكو“، يوم الاثنين، فإن ليفربول يأمل في تجديد عقد كلوب، لضمان استمراره مع الفريق لما بعد 2022، مشيرة إلى أن المجموعة المالكة للنادي الإنجليزي، تحرص على مكافأة الألماني بعد نجاحه في دوري الأبطال.

ونوهت إلى أن كلوب يتبقى في عقده 3 سنوات مع ليفربول، ويحصل على حوالي 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، إلا أن ملاك النادي يرغبون في استمراره لفترة أطول والحفاظ على قوة الريدز.

وحسب الصحيفة، قال توم ويرنر، رئيس ليفربول: ”عندما ألقى اللاعبون كلوب في الهواء عقب المباراة، فهم يعترفون بما يعرفه جميع مشجعي ليفربول، وهو أنه شخص محبوب من قبل جميع الذين يقدرون كرة القدم، إنه مدرب رائع وبخلاف ذلك، رجل متواضع“.

وأوضح: ”لقد مددنا عقده بالفعل مرة من قبل، وكل ما يمكنني قوله هو إنه من المهم أن يبقى هنا لفترة طويلة كما يحب، نحن نعتقد أنه ملتزم بليفربول“.

وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال، للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 14 عامًا، عقب الفوز على توتنهام هوتسبير، في المباراة النهائية بنتيجة (2-0).