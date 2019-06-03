غوارديولا يدافع عن فالفيردي ويغلق الباب أمام العودة لتدريب نادي برشلونة

تواجد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في لقاء لكرة السلة جمع فريقي مانريسا وريال مدريد في إطار ربع نهائي الدوري الإسباني للعبة، وكان برفقة والده ورئيس الفريق المضيف.

وتحدث المدرب الإسباني عن استمرار فالفيردي مدربًا لبرشلونة في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قائلًا: ”فالفيردي مدرب رائع بالإضافة للصداقة التي تجمعنا، لقد قام بعمل جيد جدًّا، صحيح خسر دوري الأبطال لكن كلنا نخسر، فريق يفوز بلقبين للدوري ويلعب كرة قدم جميلة عليّ أن أحتفل ببقائه -نادي برشلونة- وفيًّا لأسلوبه“.

وعلق المدرب الإسباني عن منافسته للألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، موضحًا: ”كلوب لدينا منافسة جميلة، لكن معهم فقط فهناك 5 فرق قوية وهذا هو السبب الذي يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب، سنبدأ الموسم المقبل من الصفر وسنرى ما سيحدث“.

كما تحدث عن إقصاء فريق برشلونة من دوري الأبطال، مشددًا: ”برشلونة وليفربول فريقان قويان وليفربول هو بطل أوروبا حاليًّا وهذا يؤكد قوته، حين يكون المستوى كبيرًا ولن تكون في يومك تخسر“.

كما أغلق المدرب الإسباني الباب للعودة لتدريب برشلونة واعتبره جزءًا من الماضي، قائلًا: ”لقد مرت مرحلتي كمدرب للبلوغرانا، الآن سأعود للأجيال المقبلة، كلما سنحت لي فرصة وإن استطعت سأذهب إلى كامب نو“.

وأشارت تقارير إلى أن فالفيردي قد تتم إقالته بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد ليفربول حامل اللقب، ومن ثم خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.