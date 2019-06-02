ميرور: الشيخ خالد بن زايد يريد تعيين جوزيه مورينيو أو آرسين فينغر مدربًا لنيوكاسل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن الشيخ خالد بن زايد يريد تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أو الفرنسي آرسين فينغر، مدربًا لنيوكاسل يونايتد، بعد نجاحه في شراء النادي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الشيخ خالد يريد إجراء تغييرات كبيرة في نيوكاسل الصيف المقبل من ضمنها الانفصال عن المدرب الحالي، الإسباني رافائيل بنيتيز وتعيين مدرب خبير لمشروعه الجديد.

ويتردد أن مايك آشلي مالك نيوكاسل تلقى عرضًا لبيع الفريق مقابل 350 مليون جنيه إسترليني.

واحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وقد طالب مدربه بنيتيز إدارة الفريق بتوفير الأموال الكافية للتعاقد مع لاعبين جدد.

يشار إلى أن آرسين فينغر بلا نادٍ حاليًا، منذ انفصاله عن آرسنال بنهاية موسم 2017/2018، عقب 22 عامًا مع الغانرز.

كما أن مورينيو بلا نادٍ عقب انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.