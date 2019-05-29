تقارير: مجموعة الشيخ خالد بن زايد أرسلت بنود صفقة نيوكاسل لرابطة الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء أن الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قال إنه وافق على شراء نادي نيوكاسل يونايتد وتقدم ”بما يثبت توافر التمويل“ لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت تقارير صحفية ذكرت هذا الأسبوع أن الشيخ خالد دخل في محادثات مع مايك آشلي مالك نيوكاسل بشأن صفقة قد تتجاوز 350 مليون جنيه إسترليني (443 مليون دولار)، لشراء النادي الذي أنهى في المركز الثالث عشر في الدوري الموسم المنقضي.

وثارت الشكوك بشأن ما إذا كانت مجموعة بن زايد التي يرأس الشيخ خالد مجلس إدارتها، ستكمل الصفقة، لكن المجموعة ردت لتوضيح الخطط التي ترتبط بالاستحواذ المقترح على النادي.

وقالت مجموعة بن زايد: ”فيما يتعلق بالتكهنات العديدة التي تخص موعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم بوساطة مجموعة بن زايد، فإننا نشعر بالحاجة لإصدار هذا البيان“.

وأضافت ”تم الاتفاق بيننا وبين مايك آشلي وتم تحويل هذا الاتفاق إلى وثيقة وقعت من قبل كلا الطرفين وتم إرسالها لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتابعت ”تم إرسال ما يثبت توافر التمويل إلى المحامين التابعين لمايك آشلي في 17 أبريل 2019“.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

وقال آشلي، الذي يمتلك شركة ”سبورتس ديركت“ البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميًا، لكنه أبلغ ”سكاي نيوز“ في ديسمبر بأنه حقق تقدمًا جيدًا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

ولم يرد نيوكاسل يونايتد ولا الشيخ خالد على الفور على طلبات للحصول على تعليق.