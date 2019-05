الاتحاد الإنجليزي يناشد الجماهير تجنب التصرفات ”المخجلة“

ناشد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجماهير تجنب أي سلوك ”مثير للحرج“ وغير منضبط خلال نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في البرتغال الشهر المقبل.

ونشر الاتحاد الإنجليزي مقطع فيديو بعنوان ”لا تكن هذا الأحمق“ مستعرضًا سلوكيات بعض المشجعين المتعصبين في الأشهر الأخيرة.

وانتهى مقطع الفيديو برسالة من مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت يحث فيها المشجعين على جعل إنجلترا فخورة بهم من خلال السلوك السليم.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت العام الماضي، يظهر فيه مشجعون إنجليز يرشقون الشرطة بقارورات ويقذفون دراجات إلى قنوات أمستردام قبل مباراة ودية ضد هولندا.

You wouldn’t normally do this. So what makes football different? pic.twitter.com/VmkJXj50eU

واُعتقل 90 مشجعًا قبل اللقاء، وتعرض النشيد الوطني الهولندي لصيحات استهجان من غالبية الجمهور الإنجليزي.

وقال مارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي في بيان: ”كان موسمًا رائعًا للكرة الإنجليزية ولكن لا يمكن تجاهل بعض التصرفات المخجلة التي لطخت اللعبة“.

وأضاف ”هناك الآلاف من المشجعين الرائعين يدعمون فرقنا في أي مكان ولكن توجد مشكلة متزايدة يجب القضاء عليها، وينبغي على الجميع تحمل المسؤولية لتمثيل بلدنا على النحو الأمثل“.

ووصلت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم العام الماضي، وتأهلت 4 فرق إنجليزية للنهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وفاز تشيلسي 4/1 على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأربعاء، بينما يلتقي ليفربول مع توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد بعد غد السبت.

وستلعب إنجلترا ضد هولندا في قبل نهائي دوري الأمم يوم السادس من يونيو وبعدها بـ3 أيام ستواجه البرتغال أو سويسرا في النهائي أو لتحديد المركز الثالث.

Find out more about our campaign to ensure @England and English teams get the right kind of support this summer: https://t.co/8g7jsTnsLZ

— The FA (@FA) May 30, 2019