ماذا قال ماوريسيو ساري وأوناي إيمري بعد فوز تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي؟

قال المدرب ماوريسيو ساري بعد حصده أول لقب كبير في مسيرته عندما قاد فريقه تشيلسي للفوز 4/1 على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إنه كان سعيدًا بوظيفته رغم التكهنات المستمرة بعودته إلى إيطاليا.

وأبلغ ساري الصحفيين ”تعلمون جيدًا أنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز ومستوى المنافسة فيه“.

وأضاف ”أنا محظوظ بوجودي في تشيلسي، فهو أحد أفضل الأندية في الدوري الممتاز، وهي واحدة من أفضل البطولات في العالم“.

وتابع ”لذا أنا سعيد لكن بالتأكيد أريد معرفة هل النادي يشعر بسعادة أيضًا أم لا. يمكننا التطور“.

وضمن تشيلسي مكانه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري الممتاز، وحصد النادي اللندني لقبه القاري الثالث منذ 2012.

لكن مجموعة من الجماهير أوضحت أنها غير معجبة بأسلوب المدرب الإيطالي بعد أداء ضعيف في موسمه الأول، ما أدى إلى حديث وسائل إعلام عن تفكير مدرب نابولي السابق في العودة إلى إيطاليا.

وأشار ساري، البالغ من العمر 60 عامًا، إلى أنه سيتحدث مع مسؤولي تشيلسي في الأيام المقبلة.

وقال: ”نحن بحاجة لمعرفة ما الذي سيفعله النادي من أجلي وما الذي يمكنني فعله من أجل النادي. سنتخذ القرار في الأيام المقبلة، لكني أملك عقدًا لذا لا نتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي“.

من جهته، قال المدرب أوناي إيمري إن هناك بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن فريقه آرسنال من أجل مواصلة إعادة بناء الفريق بعد الخسارة 4/1 أمام تشيلسي.

وفي الشوط الثاني هز أوليفييه جيرو وبيدرو الشباك وأضاف إيدين هازارد هدفين ليسقط آرسنال في النهائي القاري الرابع له على التوالي.

وأشار إيمري إلى أن فريقه، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زال في بداية ”المشروع“ وأنه سيعيد تقييم خياراته في الصيف.

وأضاف ”نحن بحاجة للحديث مع النادي واللاعبين وقطع خطوة أخرى في طريقنا. لكننا نريد مواصلة التطور بوجود اللاعبين الشبان الذي جاؤوا في العام الماضي“.

وتابع ”ربما هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن يرحلوا والذهاب في طريق جديد. نحن أقرب من الفرق الأخرى لكن في الوقت الحالي هذا ليس كافيًا وسنستمر بفريقنا ذاته في الموسم المقبل“.

وأضاف إيمري ”سنتعاقد مع لاعبين آخرين لمساعدتنا في تحسين كفاءة الفريق“.

وجاءت الهزيمة لتؤكد فشل آرسنال في بلوغ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليستمر غيابه للعام الثالث على التوالي، لكن إيمري قال إن المشاركة في الدوري الأوروبي مرة أخرى لن تجعل اللاعبين الذين يريد الفريق ضمهم يقررون عدم المجيء.

وقال إيمري: ”أعتقد أن آرسنال يملك اسمًا كبيرًا في عالم كرة القدم، والعديد من اللاعبين يريدون اللعب هنا. لا أعلم بشأن الانتقالات في الموسم المقبل لكن النادي يعمل على تحسين تشكيلته ومواصلة السير في طريقه“.

وواصل ”نملك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم التطور أيضًا“.

واعترف إيمري أن تشيلسي استحق الفوز.

وأضاف ”حاولنا البقاء في المباراة لكن بعد الهدف الثاني أصبحت الأمور صعبة لنا. الأمور كانت تسير بشكل جيد مع تشيلسي وعندما أردنا فعل أي شيء لم نستطع تقديم ما علينا للتسجيل. تشيلسي استحق الفوز“.