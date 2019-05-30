أرقام مميزة للإسباني بيدرو رودريغيز بعد فوز تشيلسي بالدوري الأوروبي

أضاف الإسباني بيدرو رودريغيز جناح تشيلسي لقبًا جديدًا من البطولات الكبرى رفقة الأندية والمنتخب الأول بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في باكو 4/1.

وسبق لبيدرو أن تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة 3 مرات 2009 و2011 و2015 وتوج بلقب السوبر الأوروبي 3 مرات 2009 و2011 و2015 وكأس العالم للأندية مرتين 2009 و2011 وأضاف لقب الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي 2019.

كما تُوج رفقة المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012، وخسر نهائي كأس القارات في 2013.

وأصبح بيدرو أول لاعب يسجل في كل نهائيات كل المسابقات الأوروبية، حيث سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 في مرمى مانشستر يونايتد، ولقاء السوبر الأوروبي 2009 و2015 في مرمى شاختار دونيتسك وإشبيلية، ونهائي الدوري الأوروبي في مرمى آرسنال.

وسبق لـ4 لاعبين أن سجلوا في نهائي دوري الابطال والدوري الأوروبي، وهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو والإنجليزي ستيفن جيرارد و الدنماركي آلان سيمونسن والروسي ديمتري ألينيتشيف.