هازارد: مباراة آرسنال الأخيرة لي مع تشيلسي (فيديو)

اعترف إيدن هازارد نجم تشيلسي الذي قاد فريقه الإنجليزي للتتويج بالدوري الأوروبي بالفوز على آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في النهائي في باكو يوم الأربعاء بأن هذه المباراة الأخيرة له مع البلوز.

وقال النجم البلجيكي لشبكة BT Sport الإنجليزية بعد الانتصار الكبير ”أعتقد أن هذه المباراة وداعية لي لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف ما سيحدث. كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفعلت ذلك سبع سنوات وربما حان الوقت الآن لخوض تحدي جديد“.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل هازارد إلى ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان حيث بدأت المفاوضات بين الجانبين منذ فترة.

وأضاف هازارد ”لا أعرف حتى الآن. أعتقد أننا سوف نقرر في غضون أيام قليلة. كان هدفي اليوم هو الفوز بالكأس وهذا هو المهم. قراري بالفعل قلته قبل أسبوعين. الآن يعتمد الأمر على النادي ، كلا الناديين. أنا فقط أنتظر ، سنعرف في غضون يومين. أعتقد أنه الوداع ، لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا ”.

وتابع هازارد ، قائلاً: ”أريد تحديًا جديدًا كما قلت العام الماضي بعد كأس العالم ، لكن هذا لم يحدث. الآن هو بين الناديين. لذلك سوف أرى. ما زلت أنتظر والجماهير تنتظر. لذلك سوف نرى ذلك خلال بضعة أيام“.

يذكر أن هازارد لعب منذ انتقاله لتشيلسي 352 مباراة في مختلف البطولات مسجلًا 110 هدفًا، وساهم في صناعة 81 هدفًا، وحقق ستة ألقاب.

هازارد : اعتقد أنه وقت الوداع لأنني أريد تحدي جديد و المسألة الآن بيد الناديين pic.twitter.com/B8hUEiTf0p — أخبار ال18 (@al18_news) May 29, 2019

وتوّج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب 6 سنوات، بعد تغلبه على مواطنه آرسنال بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ”باكو الأولمبي“ بأذربيجان.

بعد شوط أول بلا أهداف افتتح أوليفييه جيرو لاعب آرسنال السابق التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 49 بضربة رأس. وضاعف الفريق الغلة بعد عشر دقائق أخرى بعدما حول بيدرو تمريرة عرضية من هازارد في مرمى بيتر تشك.

واصطدم المدافع اينسلي ميتلاند-نايلز مع جيرو ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها هازارد بنجاح في الدقيقة 65.

وقلص أليكس أيوبي الفارق لأرسنال لكن تشيلسي استعاد فارق الثلاثة أهداف في الدقيقة 72 عندما تبادل هازارد التمرير مع جيرو ليسجل هدفه الثاني.

ويعني هذا الانتصار أن تشيلسي فاز بثلاثة ألقاب أوروبية في سبع سنوات حيث فاز بدوري الأبطال في 2012 وتبعه بأول ألقابه في الدوري الأوروبي في 2013.