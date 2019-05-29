أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 4-1 للبلوز (فيديو)

تقدم أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي بهدف رائع في شباك آرسنال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وأحرز جيرو هدف التقدم لتشيلسي من رأسية جميلة في الدقيقة 49، فشل بيتر تشيك في التصدي لها.

وأضاف بيدرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 60 من تسديدة أرضية زاحفة، وتبعه هازارد بالهدف الثالث في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ونجح آيوبي في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وأعاد هازارد الفارق مرة أخرى وأحرز الهدف الرابع للبلوز.

ولعب تشيلسي ضد آرسنال 197 مباراة يتفوق فيها آرسنال برصيد 75 انتصارًا مقابل 63 لتشيلسي و58 تعادلًا، ويعد الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم البلوز السابق هداف لقاءات الفريقين برصيد 13 هدفًا، كما أن آخر لقاء انتهى يوم 19 يناير الماضي بفوز آرسنال 2/0، إلا أن أول لقاء فاز به تشيلسي بنتيجة 2/1 في نوفمبر 1907.

وفاز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي مرة وحيدة موسم 2012/2013، ولم يفز آرسنال باللقب من قبل.