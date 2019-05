أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 4-1 للبلوز (فيديو)

تقدم أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي بهدف رائع في شباك آرسنال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وأحرز جيرو هدف التقدم لتشيلسي من رأسية جميلة في الدقيقة 49، فشل بيتر تشيك في التصدي لها.

وأضاف بيدرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 60 من تسديدة أرضية زاحفة، وتبعه هازارد بالهدف الثالث في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ونجح آيوبي في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وأعاد هازارد الفارق مرة أخرى وأحرز الهدف الرابع للبلوز.

GOAL ⚽️ A diving header from @_OlivierGiroud_ puts The Blues in the driving seat!#CHL 1 – 0 #ARS#UELfinal #beINUEL pic.twitter.com/xS6E5RiLwy

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2019