كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وآرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار مساء الأربعاء، إلى الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، لمتابعة اللقاء المرتقب والديربي المثير للعاصمة البريطانية لندن بين تشيلسي وآرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويبحث كل فريق عن إنهاء موسمه بشكل جيد وحصد اللقب الأوروبي في صراع تكتيكي منتظر بين الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز والإسباني أوناي إيمري المدير الفني للغانرز.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وآرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي بمدينة باكو في أذربيجان، ويدير اللقاء الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وحسن العيدروس، وتنقل أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين علي محمد علي وسوار الذهب.

مشوار الفريقين

صعد تشيلسي من دور المجموعات بعد تصدر مجموعته التي ضمت باوك اليوناني ومول فيدي المجري وباتي بوريسوف بطل بيلاروسيا، وفي دور الـ32 الأول صعد على حساب مالمو السويدي، ثم تخطى عقبة دينامو كييف الأوكراني في دور الـ16، وأطاح بنظيره سلافيا براغ التشيكي في دور الـ8، ثم آينتراخت فرانكفورت الألماني بضربات الترجيح في نصف النهائي.

ولعب تشيلسي 14 مباراة في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 3 لقاءات، ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل البلوز 31 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويبقى الفرنسي أوليفييه جيرو هداف البلوز بالبطولة برصيد 10 أهداف، وأمامه الفرصة لاقتناص لقب هداف البطولة حال تسجيل أكثر من هدف، ليتخطى لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وصعد آرسنال متصدرًا مجموعته التي ضمت فورسكلا بولتافو الأوكراني وكارباج أجدام الأذربيجاني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وتخطى عقبة باتي بوريسوف بطل بيلاروسيا في دور الـ32، ثم رين الفرنسي في دور الـ16، ثم نابولي الإيطالي في دور الـ8 ثم فالنسيا الإسباني في نصف النهائي.

ولعب آرسنال 14 مباراة بالنسخة الحالية، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل مرة وخسر لقاءين وسجل الغانرز 26 هدفًا واستقبل 12 هدفًا ويبقى هداف الفريق بالبطولة اللاعب الغابوني بيير أوباميانغ برصيد 8 أهداف.

صدام مختلف

تظل أجواء ديربي لندن مثيرة ومشتعلة ولكن الصدام هذه المرة مختلفًا فلم يسبق أن تقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب تشيلسي ضد آرسنال 197 مباراة يتفوق فيها آرسنال برصيد 75 انتصارًا مقابل 63 لتشيلسي و58 تعادلًا، ويعد الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم البلوز السابق هداف لقاءات الفريقين برصيد 13 هدفًا، كما أن آخر لقاء قد انتهى يوم 19 يناير الماضي بفوز آرسنال 2/0، إلا أن أول لقاء فاز به تشيلسي بنتيجة 2/1 في نوفمبر 1907.

وفاز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي مرة وحيدة موسم 2012/2013، ولم يفز آرسنال باللقب من قبل.

ساري والنهاية السعيدة

يبحث الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن النهاية السعيدة بعودة البلوز لمنصات التتويج الأوروبية وهو ما غاب عن الفريق لسنوات منذ 6 أعوام حين حصد لقب الدوري الأوروبي.

وتأتي المباراة وسط أنباء متصاعدة أنها المواجهة الأخيرة للفيلسوف الإيطالي مع تشيلسي مع اقترابه من قيادة يوفنتوس وإن كان ساري تحدث عن هذه الأنباء مؤكدًا أن كل تركيزه في لقاء النهائي ولكل حدث حديث بعد ذلك.

واعترف ساري بصعوبة المواجهة ضد آرسنال في النهائي مؤكدًا أن فريقه جاهز لخوض اللقاء والكفاح للتتويج باللقب القاري والعودة للألقاب الأوروبية من جديد.

وتبدو الإصابات أزمة أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي مع غياب مؤثر للثلاثي أنتونيو روديغير وكالوم هودسون أدوي وروبن لوفتوس تشيك، كما أن جاهزية اللاعب الفرنسي نغولو كانتي ليست مكتملة وهو ما أكده المدرب ساري الذي أعلن تحسن حالة اللاعب ولكن جاهزيته لا تتخطى 50%.

يلجأ ساري إلى طريقته المعتادة 4-3-3 بوجود الحارس الإسباني كيبا وأمامه البرازيلي دافيد لويز والدنماركي آندرياس كريستينسن والإسباني سيزار أزابيلكويتا ومواطنه ماركوس ألونسو في خط الدفاع.

ويعتمد ساري على انطلاقات أزابيلكويتا المتميزة، خاصة أن الظهير الأيمن الإسباني صنع 9 أهداف هذا الموسم ليبقى سلاحًا مهمًا، كما أن هناك سلاحًا آخر مميزًا في بناء الهجمات، وهو لاعب الوسط روس باركلي الذي قدم 6 تمريرات حاسمة صنعت أهدافًا بخلاف تسجيله 5 أهداف.

ويراهن المدرب الإيطالي على قدرات لاعب الارتكاز جورجينهو مع ماتيو كوفاسيتش لغلق مناطق خط الوسط في ظل حرية تكتيكية منتظرة لمثلث الهجوم إدين هازارد وويليان وجيرو.

يدرك جيدًا هازارد أنه ربما يخوض آخر لقاء مع تشيلسي مع أنباء اقترابه من ريال مدريد وهو أيقونة الجيل الحالي للبلوز ونجم الموسم الحالي للفريق اللندني الذي سجل 19 هدفًا وصنع 16 هدفًا.

وسيكون دور ويليان اللاعب المخضرم مهمًا في استغلال المساحات وإزعاج دفاعات الغانرز كما أن جيرو في مواجهة فريقه السابق يبحث عن هز الشباك ومواصلة تألقه في البطولة.

إيمري واللقب المفضل

على الجانب الآخر، يبحث المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عن لقبه المفضل الذي حصده من قبل مع إشبيلية الإسباني 3 مرات سابقة، كما أن آرسنال لم يفز بأي بطولة أوروبية منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993/1994.

وأكد إيمري أن حصد لقب الدوري الأوروبي أهم بالنسبة له من التأهل للمشاركة بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل مؤكدًا أن آرسنال يستحق أن يعود للألقاب الأوروبية.

ويغيب عن الفريق الثلاثي آرون رامسي وهيكتور بيليرين وروب هولدنغ، مع شكوك حول لحاق داني ويليباك، وتعرض أوباميانغ لإصابة خفيفة لن تمنعه من خوض اللقاء.

ويلعب إيمري بطريقة 3-4-3 مع اللقاء الأخير والوداعي للحارس المخضرم بيتر تشيك في حماية العرين، ويقود خط الدفاع الفرنسي لوران كوتشليني وبجواره سوكراتيس باباستاثوبوليس وناتشو مونريال.

يراهن إيمري على القدرات الدفاعية للاعب الوسط غرانيت تشاكا وبجواره لاعب الوسط المميز لوكاس توريرا أحد مفاتيح بناء الهجمات، الذي صنع 5 أهداف للغانرز مع الظهيرين مايتلاند نيلس وسياد كولاسيناك الذي يبقى ثاني صانع للأهداف في الفريق برصيد 9 أهداف وهو ما يعكس دوره الهجومي الواضح.

يضع إيمري رهانه على الفرنسي ألكسندر لاكازيت في قيادة هجوم الغانرز لتتويج موسم استثنائي يقدمه اللاعب المميز الذي سجل 19 هدفًا وصنع 13 هدفًا وشكل ثنايًا مميزًا مع أوباميانغ نجم الموسم بالغانرز صاحب الـ31 هدفًا مع الفريق وخلفهما الألماني مسعود أوزيل أو النيجيري أليكس إيوبي كصانع لعب.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن صدام تشيلسي وآرسنال التكتيكي تحسمه عدة أمور على رأسها تحركات خط الوسط وبالتحديد اللاعب رقم 8 بين باركلي وتوريرا.

وأضاف: ”القوة الهجومية لتشيلسي تتمثل في هازارد مع دور ويليان وجيرو ولكن آرسنال يعتمد على تحركات الثنائي الهجومي لاكازيت وأوباميانغ وقوتهما البدنية والسرعات“.