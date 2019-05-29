وست هام يستغني عن خدمات آندي كارول وسمير نصري

قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن المهاجم آندي كارول والحارس أدريان بين 4 لاعبين في الفريق الأول سيرحلون عن النادي عندما تنتهي عقودهم في نهاية الشهر المقبل.

وساعد كارول، الذي انضم إلى وست هام على سبيل الإعارة من ليفربول في 2012، النادي الصاعد حديثًا وقتها على الاحتفاظ بوجوده في الأضواء قبل أن ينتقل بشكل نهائي في العام التالي، وسجل 34 هدفًا لناديه في كافة المسابقات.

وخاض آدريان 150 مباراة مع الفريق الأول في وست هام منذ وصوله إلى النادي المنتمي لشرق لندن من ريال بيتيس الإسباني في 2013.

وقال ديفيد سوليفان وديفيد جولد رئيسا النادي بالمشاركة في بيان: ”قدّم أندي وأدريان خدمات جليلة لوست هام منذ انضمامهما ونشكرهما على إخلاصهما والتزامهما“.

وأضافا ”كلاهما قدّم لنا ولمشجعينا لحظات لا تنسى سواء بأهداف من ركلات خلفية مزدوجة وضربات رأس رائعة مثلما يفعل آندي أو من خلال تصديات هائلة لركلات جزاء في حالة أدريان“.

وسيغادر سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا السابق، الذي خاض 6 مباريات مع وست هام عقب الانضمام له في يناير بعد قضاء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات، النادي مع المهاجم الإسباني توني مارتينيز.

وأنهى وست هام موسم 2018/2019 في المركز العاشر برصيد 52 نقطة من 38 مباراة.