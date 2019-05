مباراة تشيلسي وآرسنال.. الكشف عن أسباب غضب ساري ومغادرته المران قبل نهائي الدوري الأوروبي

غادر ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي، الذي تحوم شكوك حول مستقبله، حصة تدريبية غاضبًا قبل نهائي الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء، وبدا عليه الانزعاج بعدما ألقى قبعته أرضًا وركلها.

وأظهرت لقطات فيديو الواقعة التي حدثت مساء الثلاثاء ساري وهو يتبادل حديثًا مع المدافع ديفيد لويز بعد التحام عنيف بين المدافع البرازيلي والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وشوهد لاحقًا ساري، الذي قال للصحفيين بعد التدريب مباشرة إنه يحب لاعبيه، وهو يغادر الملعب بجانب أعضاء آخرين في الجهاز الفني، وألقى قبعته أرضًا ثم ركلها في الهواء.

وقال متحدث باسم تشيلسي، إن ساري كان غاضبا من وجود وسائل الإعلام في نهاية الحصة التدريبية في إستاد باكو الأولمبي، حيث سيواجه فريقه منافسه اللندني آرسنال اليوم الأربعاء.

Tempers fraying in the Chelsea camp? ????

Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019