مباراة تشيلسي وآرسنال.. ساري يغادر تدريبات البلوز غاضبًا إثر مشادة بين لويز وهيغوايين (فيديو)

غادر ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي، تدريبات فريقه قبل مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي غاضبًا بشدة بعد مشادة وقعت بين البرازيلي ديفيد لويز، وغونزالو هيغوايين خلال إحدى الكرات المشتركة، اليوم الثلاثاء.

وتأهل الفريقان إلى نهائي البطولة الأوروبية، بعد تخطي البلوز عقبة آينتراخت فرانكفورت الألماني، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في مجموع المباراتين.

فيما تقدم آرسنال إلى النهائي على حساب فالنسيا الإسباني، بعد أن تفوق عليه بنتيجة (7-3) في مجموع المباراتين.

ساري يخرج زعلان من التمارين بعد شجار لويز و هجوايين ، للاسف اسوء و اوصخ جيل لتشلسي و فريق بدون قائد و كابتن للفريق و فوقها مدرب بدون هيبة #cfc pic.twitter.com/qSsvY6ggcj — مشعل. (@icc_ii) May 28, 2019

وظهر ساري في الفيديو وهو غاضب بشدة، ويتجه إلى غرف تغيير الملابس، وألقى ”الكاب“ الخاص به على الأرض.

وتُقام، غدًا الأربعاء، مباراة آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

Whaaat? Maurizio Sarri leaving Chelsea training being mad at David Luiz behaviour pic.twitter.com/4x3hGpRPIC — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 28, 2019

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب باكو الأولمبي في مدينة باكو الأذربيجانية، حيث سيتنافس الفريقان على نيل اللقب الأوروبي لضمان المشاركة في مباراة السوبر الأوروبي.

وكان نادي تشيلسي تأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعد إقصائه نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني من الدور نصف النهائي.

أما نادي آرسنال فتأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصائه نادي فالنسيا الإسباني من الدور نصف النهائي.

Maurizio Sarri stormed off the pitch during training on the eve of the Europa League final and had no love for his hat ???? pic.twitter.com/OtQ6urzFLJ — B/R Football (@brfootball) May 28, 2019

ودائمًا ما تتمتع مباريات آرسنال وتشيلسي بإثارة لا مثيل لها، كون الفريقين يتنافسان بقوة في الدوري الإنجليزي طوال المواسم الأخيرة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين في الدوري الإنجليزي بموسم 2018- 2019، كان انتهى بفوز تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج، بينما انتهى لقاء الدور الثاني بفوز نادي آرسنال بثنائية نظيفة على ملعب الإمارات.

وكان نادي تشيلسي أنهى الدوري في الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث برصيد 72 نقطة، أما نادي آرسنال فاحتل المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

يذكر أن بعض من التقارير الصحفية الإنجليزية ذكرت أن تشيلسي سيُقيل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري حتى ولو نجح بحصد لقب الدوري الأوروبي.

ورُشح ساري لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي أو ميلان الإيطالي قبل انطلاق موسم 2019- 2020.