غاريث ساوثغيت ورونالدو كومان يعلنان قائمتيهما لمباراة إنجلترا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية‎

سيغيب ثنائي توتنهام كيران تريبيير وداني وينكس وثنائي ساوثهامبتون جيمس وارد-براوس وناثان ريدموند عن تشكيلة منتخب إنجلترا المؤلفة من 23 لاعبًا والتي ستخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وستواجه إنجلترا منتخب هولندا في السادس من يونيو المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة في غيماريش.

وإذا فازت إنجلترا ستتأهل لمواجهة إما سويسرا أو البرتغال بعدها بـ3 أيام في بورتو.

وجاء قرار استبعاده تريبيير بعد عام واحد كان فيه الظهير الأيمن أحد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا الذي نجح في بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال المدرب غاريث ساوثغيت: ”كان لكيران تريبيير دور مؤثر وكبير وقدّم أداءً رائعًا في كأس العالم. كان عنصرًا مهمًا للغاية في التشكيلة وتميز بمواقف وتصرفات رائعة معنا“.

وأضاف ”كان يتمتع بشغف حقيقي للعب في صفوف منتخب إنجلترا. لكن ترينت (ألكسندر-أرنولد) وكايل (ووكر) أنهيا الموسم بقوة“.

وتابع ”توجد منافسة شرسة على هذا المراكز في تشكيلة المنتخب. كان هذا نوعًا من القرارات الصعبة التي يتوجب اتخاذها“.

وعاد وينكس في الفترة الأخيرة من إصابة ومن الممكن أن يشارك، مثل تريبيير، مع توتنهام في مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو في مدريد.

ورغم أنهما ليسا ضمن التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعبًا فإن وارد-براوس وريدموند سيشاركان في التدريبات مع بقية لاعبي منتخب إنجلترا وربما يتم الدفع بهما في حالة حدوث إصابات.

وأوضح ساوثغيت ”بعض اللاعبين ممن أنهوا الموسم بقوة مثل جيمس وارد-براوس وناثان ريدموند سيبقون معنا لفترة للتدريب“.

وأردف ”رغم أننا قلصنا التشكيلة إلى 23 لاعبًا فقط فلا يزال أمامنا فترة أسبوعين سنخوض خلالهما مباراتين قويتين. لهذا، فإن بعض هذه الاختيارات تكون أكثر صعوبة من المعتاد“.

من جهته، قلّص رونالد كومان مدرب هولندا تشكيلته إلى 23 لاعبًا، واستبعد المدافع كيني تيتي عقب إصابته في المران في بداية الأسبوع الحالي.

ووجّه كومان الدعوة إلى هانس هاتيبور لاعب أتلانتا، الذي لم يكن ضمن التشكيلة الأولية، لتعويض غياب تيتي في مباراتي هولندا في البرتغال.

وأُصيب تيتي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، في الكاحل خلال المران أمس الأحد وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم الغثنين إنه لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض دوري الأمم.

واُستبعد أيضًا من التشكيلة الأولية التي أعلنها كومان في وقت سابق هذا الشهر ستيفن بيرهاوس وتيرينس كونغولو وبابلو روساريو وفاوت فيخورست ويرون زوت.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) يسبر سيليسن (برشلونة الإسباني)، كينيت فيرمير (فينوورد روتردام).

مدافعون: ناثان آكي (بورنموث الإنجليزي)، دالي بليند وماتيس دي ليخت (أياكس أمستردام)، ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)، دينزل دمفريز (آيندهوفن)، هانس هاتيبور (أتلانتا الإيطالي)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي).

لاعبو وسط: فرينكي دي يونغ (أياكس أمستردام)، مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي)، دافي بروبر (برايتون الإنجليزي)، كيفن ستروتمان (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)، توني فيلهينا (فينوورد روتردام)، جورجينيو فينالدم (ليفربول الإنجليزي).

مهاجمون: رايان بابل (فولهام الإنجليزي)، ستيفن برجفين ولوك دي يونج (آيندهوفن)، ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي)، كوينسي بروميس (إشبيلية الإسباني).

