مباراة إنجلترا وهولندا.. فان دي بيك واثق من فوز الطواحين بدوري الأمم الأوروبية

يأمل دوني فان دي بيك تحقيق إنجاز مع منتخب هولندا بالفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتعويض الإخفاق مع فريقه أياكس أمستردام في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب الوسط ضمن أبطال تشكيلة أياكس التي بلغت نصف نهائي دوري الأبطال على نحو غير متوقع قبل الخسارة أمام توتنهام هوتسبير.

وبعد خيبة الأمل في حجز مقعد في نهائي دوري الأبطال رغم التقدم 3/0 في نتيجتي الذهاب والعودة قبل 45 دقيقة من نهاية مباراة الإياب، يتطلع دي بيك، البالغ عمره 22 عامًا، للفوز بدوري الأمم مع هولندا.

رغم أن هذه البطولة لا تحظى بنفس مكانة كأس العالم أو بطولة أوروبا، إلا أن دي بيك قال إن الفريق الهولندي يراها بطولة مهمة.

وستلتقي هولندا مع إنجلترا في السادس من يونيو المقبل في قبل النهائي في مدينة غيماريش، وحال الفوز ستواجه الفائز من البرتغال وسويسرا في النهائي في بورتو بعدها بـ3 أيام.

وأضاف ”نريد الفوز وتحقيق لقب مع المنتخب الوطني سيكون استثنائيًا“.

وسيلتقي توتنهام مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال في مدريد السبت المقبل.

وكان أياكس على بُعد ثوانٍ من الفوز قبل أن يقتنص توتنهام مقعدًا في المباراة النهائية.

وقال فان دي بيك للصحفيين في بداية معسكر إعدادي لهولندا اليوم الأحد: ”بالطبع، عدم التأهل لنهائي دوري الأبطال لا يزال يشغل تفكيري حتى موعد المباراة، لكني أحاول ألا أفكر في ذلك كثيرًا وإلا فلن أنام“.

وأضاف ”يمكن التفكير في الموسم الرائع الذي حققنا خلاله الفوز بثنائية الدوري والكأس في هولندا. هذا إنجاز يجب أن نسعد به“.

وخاض فان دي بيك 57 مباراة في المسابقات كافة مع أياكس هذا الموسم لكنه يصر على أنه يحمل الكثير لمنتخب هولندا.

وقال: ”أنا ممتن للمدرب (رونالد كومان) باختياري ضمن تشكيلة الفريق“.

وفي رده على ما إذا كان سيرحل عن أياكس أصر فان دي بيك على أن عقده مستمر مع النادي حتى 2022 قبل أن يضيف ”لا أقول ما إذا كنت سأرحل أم سأبقى“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة هولندا وإنجلترا يوم الخميس 6 يونيو المقبل، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.