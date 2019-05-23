كريستيانو رونالدو يزين تشكيلة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

أعلنت البرتغال صاحبة الضيافة، اليوم الخميس، تشكيلتها لأول نهائيات لدوري الأمم لكرة القدم، بقيادة كريستيانو رونالدو، كما ضمت مهاجم بنفيكا الشاب جواو فيلكس.

وتستهل البرتغال البطولة الجديدة بمباراة في الدور قبل النهائي ضد سويسرا في بورتو، في الخامس من يونيو حزيران، ويلتقي الفائز مع إنجلترا أو هولندا في النهائي على الملعب ذاته، بعد أربعة أيام أخرى.

وضمت التشكيلة رونالدو (34 عامًا)، كما هو متوقع، عقب عودته للفريق بعد غيابه عن عدة مباريات العام الماضي، بالاتفاق مع المدرب فرناندو سانتوس.

وقدم جواو فيلكس أداءً رائعًا في موسمه الأول مع بنفيكا، واجتذب اهتمام عدد من الأندية من كافة أنحاء أوروبا، لكنه لم يخض من قبل أي مباراة دولية مع البرتغال.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: بيتو (جوزتيبي التركي)، روي باتريشيو (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي)، جوزيه سا (أولمبياكوس اليوناني).

مدافعون: رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند الألماني)، ماريو روي (نابولي الإيطالي)، روبن دياز (بنفيكا)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، بيبي (بورتو)، نلسون سيميدو (برشلونة الإسباني)، جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي).

لاعبو وسط: دانيلو بيريرا (بورتو)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، روبن نيفيس (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي)، برونو فرنانديز (بورتو)، بيزي (بنفيكا)، جواو موتينيو (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديوجو جوتا (ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي).

مهاجمون: رافا سيلفا (بنفيكا)، جونسالو جيديس (فالنسيا الإسباني)، جواو فيلكس (بنفيكا)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، دييجو سوزا (سبورتنغ براغا).