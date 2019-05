ماتياس دي ليخت يلمح إلى وجهته المقبلة (فيديو)

ألمح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام، بقوة إلى إمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونشرت شبكة “ESPN”، مقطع فيديو لدي ليخت يقول فيه: “أين أرى نفسي؟ الدوري الإنجليزي مسابقة كبيرة والدوري الإسباني كذلك، لكن هنالك دوريات أخرى ولا زلت لا أعلم أي شيء حول مستقبلي.. لنرى ماذا سيحدث“.

وتألق دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، مع أياكس الموسم المنقضي، حيث قاده إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي، كما وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أطاح النادي الهولندي بريال مدريد ويوفنتوس.

ويرتبط دي ليخت بأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وليفربول.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4، علمًا أنه يرتبط مع أياكس بعقد حتى العام 2021.

Barcelona or Manchester United?

Matthijs de Ligt claims he has not made a decision. pic.twitter.com/i8Oa6M0deB

— ESPN FC (@ESPNFC) May 26, 2019