”سكاي سبورتس“ تكشف حقيقة تحرك مانشستر يونايتد لضم دي ليخت نجم أياكس

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الأحد، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد استبعدوا فكرة ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة عبر حسابها على ”تويتر“: ”بحسب مصادرنا، فإن مانشستر يونايتد يستبعد التحرك لـضم دي ليخت“.

وربطت تقارير عديدة دي ليخت بيونايتد، مقابل عرض مغرٍ.

Manchester United have ruled out a move for Ajax defender Matthijs De Ligt, according to Sky sources. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 26, 2019

ويبحث الشياطين الحمر عن مدافع جديد لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد فشلهم في حسم أي صفقة دفاعية في موسمي الانتقالات الماضيين.

دي ليخت ارتبط لفترة طويلة بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة، هذا الصيف، ولكن يبدو أنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن، ما دفع مانشستر يونايتد إلى التقدم بعرض قوي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا ماليًا لأياكس تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني في سبيل نقل ”دي ليخت“ إلى الأولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة أن العرض يتضمن كذلك حصول دي ليخت على 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، وضمان حصول وكيل أعماله مينو رايولا على عمولة ضخمة.