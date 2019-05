”سكاي سبورتس“ تكشف حقيقة تحرك مانشستر يونايتد لضم دي ليخت نجم أياكس

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الأحد، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد استبعدوا فكرة ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة عبر حسابها على ”تويتر“: ”بحسب مصادرنا، فإن مانشستر يونايتد يستبعد التحرك لـضم دي ليخت“.

وربطت تقارير عديدة دي ليخت بيونايتد، مقابل عرض مغرٍ.

Manchester United have ruled out a move for Ajax defender Matthijs De Ligt, according to Sky sources.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 26, 2019