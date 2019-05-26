مباراة تشيلسي وآرسنال.. خبر سيئ للبلوز قبل نهائي الدوري الأوروبي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الفرنسي نغولو كانتي قد لا يشارك في نهائي الدوري الأوروبي مع فريقه تشيلسي في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم الأربعاء المقبل، أمام منافسه اللندني آرسنال بعد تعرضه لكدمة خلال التدريب الأخير للبلوز.

ورغم تعافيه من تمزق في ربلة الساق إلا أن الدولي الفرنسي، الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، تعرض لكدمة في ركبته خلال التدريب الأخير لتشيلسي أثار الشكوك حول مشاركته أمام آرسنال.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن كانتي عاد للتدريبات منذ 6 أيام فقط بعد تعافيه من الإصابة والتي هددت فرصه في المشاركة في النهائي، لكن الإصابة الجديدة قد تعيقه عن اللعب أمام آرسنال.

ولا شك أن هذه الانتكاسة الأخيرة يمكن أن تجعل اللاعب، يغيب عن المباراة ما يمثل خبرًا سيئًا لتشيلسي في ظل قائمة الإصابات الحالية.

ويعاني كالوم هدسون أودوي وزميله لاعب خط الوسط روبن لوفتوس تشيك من الإصابة، بينما تعافى إيثان إمبادو من إصابة في ظهره

وقد يكون نهائي الدوري الأوروبي آخر مباراة لماوريسيو ساري المدير الفني للنادي اللندني، حيث يتردد أنه وافق على عرض ضخم من يوفنتوس مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني لتدريبه الموسم المقبل.