نادي ليفربول يتفوق على البطل مانشستر سيتي

جنى ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أرباحًا أكثر من مانشستر سيتي البطل عن الموسم المنصرم 2018/2019.

وحصل ليفربول، المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، على 152.5 مليون جنيه إسترليني مقابل 151 مليون جنيه إسترليني حصل عليها مانشستر سيتي؛ بسبب شعبية فريق المدرب يورغن كلوب لدى القنوات والمحطات الناقلة للمسابقة.

وتم نقل مباريات ليفربول على الهواء مباشرة 29 مرة من شبكتي Sky Sports وBT Sport مرتين أكثر من أي نادٍ آخر.

وبالتالي ليس من المستغرب أن يحصل ليفربول ثاني الترتيب على أموال أكثر من البطل مانشستر سيتي وكذلك أكثر من أي فريق آخر.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن كل فريق يحصل على ما لا يقل عن 12.5 مليون جنيه إسترليني مقابل البث التلفزيوني و1.2 مليون جنيه إسترليني إضافية لكل مباراة يتم بثها على الهواء مباشرة لو زاد العدد على 10 مباريات.

وانعكس احتلال مانشستر يونايتد على المركز السادس في ترتيب الدوري على نصيبه من أرباح البث التلفزيوني فحصل على 142.5 مليون جنيه إسترليني.

وحصل هيدرسفيلد تاون على أقل مبلغ من أندية الدوري الممتاز، لكنه استرد 96.5 مليون جنيه إسترليني سيفيده في الموسم المقبل في الدرجة الثانية.

وقيمة البث التلفزيوني للدوري الممتاز الأكثر ربحية بين بطولات أوروبا، وتسهم في تعاقد الأندية مع أفضل المواهب في القارة.

وتوزع أرباح البث التلفزيوني بالتساوي بين الأندية بنسبة 5% و25% اعتمادًا على عدد مرات بث مباريات كل فريق، بينما تعتمد نسبة 25% الأخرى على الترتيب النهائي.